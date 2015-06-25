لابورتا: بوجبا يفضل الانتقال لبرشلونة

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق والمرشح لرئاسته أن الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس يريد اللعب في صفوف الفريق الكاتالوني.

ويعد بوجبا أحد أبرز اهتمامات برشلونة لضمه خلال يناير المقبل مع نهاية عقوبته بعدم السماح له بضم لاعبين.

وقال لابورتا لراديو كاتالونيا "بوجبا سيكون صفقة رائعة لنا، هو لاعب قوي للغاية ومازال صغيرا ولديه الرغبة في اللعب لبرشلونة".

وأضاف "لدي علاقة طيبة تربطني بوكيل أعماله مينو رايولا، إذا قررنا التعاقد مع بوجبا سيكون بالتأكيد من خلاله".

ويعد لابورتا أقرب المرشحين لتولي رئاسة برشلونة خلفا لبارتيميو وفقا لاستطلاعات الرأي التي تصب في مصلحة الرئيس السابق.