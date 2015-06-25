شنايدرلين يؤكد رحيله إلى ......

أكد الفرنسي الدولي مورجان شنايدرلين نجم ساوثامبتون أنه سيرحل إلى ناد أخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنام ومانشستر يونايتد وليفربول أبدوا إعجابا باللاعب خلال الموسمين الماضيين.

نادي أرسنال كان الأكثر تحدثا مع اللاعب وساوثامبتون حول إمكانية انتقاله للمدفعجية.

والآن أكد شنايدرلين "المفاوضات تسير مع أحد الأندية بالفعل. الأمور تبدو جيدة، لكني لن أعلن عن شيء حتى يتم الانتقال بالفعل".

وذكرت تقارير فرنسية أن اللاعب رفض توتنام، وأن يونايتد وأرسنال الأقرب للفوز بالصفقة.