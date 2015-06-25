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لابورتا: المقارنة بين أوزباكستان وقطر مثل التفاح والبطاطس

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لابورتا: المقارنة بين أوزباكستان وقطر مثل التفاح والبطاطس لابورتا: المقارنة بين أوزباكستان وقطر مثل التفاح والبطاطس

كل المرشحين لرئاسة برشلونة ضد الإعلان القطري على صدر قميص الفريق الكتالوني يتقدمهم خوان لابورتا مع استثناء وحيد.

الاستثناء يخص خوسيه بارتوميو الرئيس الأخير لبرشلونة والذي يدخل الانتخابات الحالية أيضا وله الكثير من الحظوظ بالفوز هو ومنافسه الأشرس لابورتا.

لابورتا ضد وجود برشلونة في أي اتفاق دعائي، هكذا كان حال النادي معه وهو رئيس له قبل الرحيل.

ولازال لابورتا مصرا على الموقف نفسه في انتخابات 2015.

وقال لابورتا: "لو نجحت سنضع إعلان اليونيسيف مجددا على صدر برشلونة كعمل خيري. ولا لقطر".

وكان برشلونة قد وضع إعلانا لأوزباكستان من قبل في مباراة ودية، وهو ما تم سؤال لابورتا عنه. ما الفارق بين ما فعلته ووجود قطر حاليا على صدر قميص البلوجرانا؟

فأجاب "الفارق بين أوزباكستان وقطر مثل الفارق بين التفاح والبطاطس. الموقف يختلف".

أوجاستي بينديتو المرشح بدوره لرئاسة برشلونة يرفض وجود قطر في اتفاق مع البلوجرانا، وقد صرح "لن نقف مع من يدعم الإرهاب" بحسب صحيفة ماركا. (اضغط هنا)

قطر منحت برشلونة 32 مليون يورو في الموسم المنصرم.

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