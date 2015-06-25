تقارير - ساوثامبتون يوافق على بيع كلاين لليفربول

أشارت تقارير إخبارية إنجليزية إلى أن نادي ساوثامبتون قد وافق على بيع مدافعه ناثان كلاين لفريق ليفربول مقابل 12 ملايين إسترليني ليتبقى فقط الكشف الطبي وانضمام اللاعب.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن عرض ليفربول هو 10.5 مليون إسترليني بالإضافة لمليون ونصف إضافات تتوقف على المشاركات والبطولات.

وكان كلاين صاحب الـ24 عاما قد تألق الموسمين الماضيين مع ساوثامبتون وقدم أداء جيدا انضم بسببه لمنتخب إنجلترا لأول مرة في نوفمبر الماضي.

ويسعى ليفربول لتدعيم مركز الظهير الأيمن الذي يشغله حاليا جلين جونسون والذي بات قريبا من الخروج والرحيل عن الفريق.

وكان ليفربول قد تعاقد أمس الأربعاء مع البرازيلي فيرمينو لاعب هوفينهايم الألماني في صفقة بلغت 29 مليون إسترليني.