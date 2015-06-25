بيللجريني: مورينيو ينسب لنفسه الفضل في كل شيء

انتقد مانويل بيللجريني المدير الفني لمانشستر سيتي نظيره في تشيلسي جوزيه مورينيو، وذلك خلال حوار للمدرب التشيلي مع صحيفة الميركويريو.

مورينيو توج مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم بفارق ثماني نقاط عن حامل اللقب السابق سيتي.

وقال بيللجريني: "الفارق بيني ومورينيو أني لا أنسب الفضل لنفسي في كل شيء".

وأضاف مدرب ريال مدريد الأسبق "مورينيو حين يفوز ينسب الفضل لنفسه في كل شيء. لا أفعل ذلك أبدا".

وتابع "أنا لا أتحدث حين أفوز".

ثم استدرك "على أي حال مورينيو ليس عدوي. لا أهتم أيضا بتحليل جوانبه الشخصية".