أخبار عاجلة

الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش -
الايواء الموقت بمستقبل السويس سكن دائم يحاصره الفقر والمرض والخوف -
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقارير - بند في عقد دي ماريا يمنعه من الانتقال لبرشلونة

Google+ Print
تقارير - بند في عقد دي ماريا يمنعه من الانتقال لبرشلونة تقارير - بند في عقد دي ماريا يمنعه من الانتقال لبرشلونة

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن الأرجنتيني أنخل دي ماريا لاعب مانشستر يونايتد يمتلك بندا في عقده يمنعه من الانتقال لبرشلونة.

وارتبط دي ماريا خلال الأيام الماضية بالعودة لليجا ولكن هذه المرة مع برشلونة بعد أن خاض فترة ناجحة مع ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد عندما باع دي ماريا لمانشستر يونايتد اشترط وجود بند لا يسمح للجناح الأرجنتيني بالانتقال لبرشلونة من النادي الإنجليزي.

جدير بالذكر أن دي ماريا قد انتقل لمانشستر يونايتد الموسم الماضي في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي بلغت 60 مليون إسترليني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع