تقارير - بند في عقد دي ماريا يمنعه من الانتقال لبرشلونة

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن الأرجنتيني أنخل دي ماريا لاعب مانشستر يونايتد يمتلك بندا في عقده يمنعه من الانتقال لبرشلونة.

وارتبط دي ماريا خلال الأيام الماضية بالعودة لليجا ولكن هذه المرة مع برشلونة بعد أن خاض فترة ناجحة مع ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد عندما باع دي ماريا لمانشستر يونايتد اشترط وجود بند لا يسمح للجناح الأرجنتيني بالانتقال لبرشلونة من النادي الإنجليزي.

جدير بالذكر أن دي ماريا قد انتقل لمانشستر يونايتد الموسم الماضي في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي بلغت 60 مليون إسترليني.