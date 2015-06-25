الأهلي في بيان رسمي: انتظرنا لغة أرقى من الاتحاد السكندري.. وهناك حملة ضدنا

رد الأهلي في بيان رسمي على الاتحاد السكندري الذي كان قد وصف القلعة الحمراء وإدارتها بأنها "تستخدم أساليب القرصنة لضم لاعبيها".

وكان الاتحاد السكندري قد هاجم الأهلي بسبب محاولة النادي الأحمر ضم محمد حمدي زكي من زعيم الثغر.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "كنا ننتظر لغة حوار أرقى من الاتحاد السكندري".

وتابع "الأهلي لا يتبع سياسة القرصنة والخطف للاعبي الفرق الأخرى".

وألمح "نحن نتفاوض مع الأندية بطرق شرعية، وإذا كان اللاعب بلا عقد مع ناديه فنحن نتحدث مع اللاعب".

حملة ممنهجة

وأضاف البيان "اسلوب الاتحاد السكندري قد ينجح في مداراة الأخطاء مرة أمام جماهيره. لكنه لن ينجح للأبد وسينكشف".

وأوضح "هل كان الاتحاد سيرد بالطريقة نفسها لو تفاوض ناد أخر مع لاعبي الفريق".

وأضاف "الأهلي يحترم علاقاته بجميع الأندية. ونرى أن هناك حملة ممنهجة هدفها إفساد علاقتنا بالأندية الجماهيرية".

عمرو وردة

وضرب الأهلي مثالا على احترامه للاتحاد السكندري، مفصحا عن طريق محمود علام المدير التنفيذي للنادي الأحمر "تركنا عمرو وردة إعارة لدعم الفريق بدون أي مشاكل".

وأتم "عموما لن ينجح أي شخص في إفساد علاقتنا بالأندية".