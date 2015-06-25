السيسي ورئيس الوزراءالبريطاني يناقشان الأوضاع في ليبيا

تحدث رئيس الوزراءالبريطاني ديفيد كاميرون، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، عن الجهود المستمرة للاتفاق على حكومة وحدة وطنية في ليبيا.

واتفق كلاهما على أهمية دعم العملية التي يقودها الممثل الخاص ليون حيث دخلت مراحلها الأخيرة، و شكر رئيس الوزراء الرئيس السيسي على الدور الذي كان يلعبه في هذه العملية وشدد على أهمية تشجيع جميع الأطراف على إبداء مرونة.

وأكد كلاهما أيضا على أهمية العمل سويا لهزيمة داعش في ليبيا و في المنطقة بكاملها، وقال رئيس الوزراء أنه يتطلع للترحيب بالسيسي في لندن لاحقا هذا العام.