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ضبط تشكيل عصابي قام بسرقة جوازات سفر و أوراق خاصة من مواطن بسوهاج‎

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ضبط تشكيل عصابي قام بسرقة جوازات سفر و أوراق خاصة من مواطن بسوهاج‎ ضبط تشكيل عصابي قام بسرقة جوازات سفر و أوراق خاصة من مواطن بسوهاج‎

25 يونيو 2015 | 2:05 مساءً

أرشيفية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج برئاسة الرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول سوهاج، بإشراف اللواء إبراهيم صابر والعميد أسعد الذكيري مدير إدارة المباحث الجنائية من ضبط تشكيل عصابي قام بسرقة جوازات سفر و أوراق خاصة من مواطن بسوهاج، حيث تبلغ لقسم أول سوهاج من المدعو علاء الدين عبد المحسن محمد سن 50 صاحب محل لبيع قطع غيار الدراجات البخارية الكائن بناحية القيسارية بسرقة عدد “5″ جواز سفر خاصين به وبأسرته وكذا هارد كمبيوتر وكمية من الأوراق الخاصة ” إفراجات جمركية وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من (محمود محمد ياسين فرغل سن 25 دبلوم ومقيم الغياتيه - على المعتصم بالله على حسن سن 22 طالب ومقيم القيساريه - حسين موسى فرغل سن 20 طالب ومقيم القيساريه)، تم ضبط المتهمين والمسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 30 أحوال قسم أول سوهاج.

2015-06-25

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