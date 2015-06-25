إصابة شخص أثناء تدخله لفض مُشاجرة بين طرفين بسوهاج‎

أصيب شخص بجرحٍ طعني نافذ بالصدر، وذلك أثناء تدخله لفض مشاجرة بين طرفين بمركز جرجا .

وكان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة جرجا، يفيد بوصول المدعو “هشام وحيد عبود مرسي” 25 سنة، ويقيم شارع كرم حبيب – دائرة القسم، إلى مستشفى سوهاج العام، مُصابًا “بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، والحالة العامة سيئة”.

وبالانتقال والفحص، وسؤال شقيقه المدعو”هيثم وحيد عبود” 29 سنة- عامل، ويُقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تدخل شقيقه المذكور لفض مشاجرة، بين المدعو “محمود. ج. م”، المقيم دائرة قسم جرجا، وآخرين، قام المذكور بإحداث إصابته عن طريق الخطأ أثناء المشاجرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وظروفها وملابساتها، وضبط المُتهم والأداه المُستخدمة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24 أحوال القسم اليوم “الخميس”، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.