بالصور.. فرح بين طلاب «الأدبي والعلمي» بعد أداء الامتحانات بأسيوط

أدى اليوم “الخميس”، طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث الامتحان في مواد “الإستاتيكا- علم النفس وااجتماع- و رياضة 2″، حيث يؤدى 16 طالبًا من طلاب النظام القديم امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية- رياضة 2، بينما يؤدى 2409 طالبًا من طلاب الثانوية نظام حديث الامتحان في مادة الإستاتيكا، ,و8389 طالبًا الامتحان في مادة الجيولوجيا، و7601 طالبًا الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، وذلك في 62 لجنة مُنتشرة على مستوى مراكز المُحافظة.

وأكد الطلاب، على أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتميز بالبساطة والوضوح.