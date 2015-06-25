بالصور .. تجمهر مرضى الكبد بأسيوط أمام المحافظة لتأخر صرف جرعة «السوفالدي»

تجمهر اليوم العشرات من مرضى فيروس الكبد الوبائي أمام ديوان عام محافظة أسيوط، إحتجاجاً على تأخرصرف الجرعة الجديدة لعلاجهم، والتي كان من المقرر تسليمها لهم اليوم خاصة وأنه فى حالة توقف العلاج ليوم واحد يجدد الفيروس من نفسه ويعود أشرس من اﻷول.

> يقول صلاح الدين عبد الغني أحد المرضى، جميعنا من موظفي الحكومة ويتم علاجنا على حساب التأمين الصحي وموعدنا ﻹستلام الجرعة كل حسب حالته 25 يونيو ﻷن آخر قرص تم أخذه يوم 24 يونيو، واليوم ذهبنا كى نحصل على الجرعة وبعد إنتظار فوجئنا بأحد مسئولى الشركة يبلغنا بأنه تم تأجيل تسليم الجرعة ليوم اﻷحد القادم، مشيراً إلى أنه لا يمكن قطع فترة العلاج وفى حالة قطعة الفيروس يطور نفسه ويعود أشرس من اﻷول حسبما ذكر أطباء الجهاز الهضمي.

> ويضيف أحمد سعد أنه تم توقيع الكشف علينا يوم 17 يونيو واليوم 25 يونيو كان اﻷولى أن يتم توفيرالعلاج خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن الطبيبة التي قامت بالكشف علينا ذكرت لنا بأنها ستحررالروشتة قبل موعد الجرعة بأسبوع على اﻷقل تفادياً لتأخير إستلام الجرعة ولعدم حدوث مضاعفات على اﻷقل

> فى حين ذكر القس ” إسحق وبالميلاد كرم لويس ” أحد المرضى أنه خرح من العمل بدرجة مدير إدارة وجميعنا خدم الدولة فى عمله فهل هذا جزاؤنا، حتى العلاج لا يتوفر لنا فى حين أن المرضى الذين يتم علاجهم على نفقة الدولة أخذوا جرعتهم فى موعدها وإحنا ألا خدمنا الدولة.

> وطالب المرضى أن يتم توفيرعلبتين يتم توزيعها عليهم بواقع 3 أقراص يحصل عليها كل مريض حتى موعد تسليم الجرعة الذى حددوه وهو يوم اﻷحد القادم .

> ومن جانبه قال سامي الشريف مديرعام التأمين الصحي بمنطقة وسط وشمال الصعيد أن الهيئة لا ذنب لها فى تأخير تسليم الجرعة، مشيراً إلى أن تأخير وصول الجرعة نظراً لتأخر الشحن وهى ومازالت فى الجمارك.