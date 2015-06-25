6 مهدئات طبيعية للسيطرة على عصبيتك أثناء الصيام

قبل الإفطار تصبح الأجواء متوترة لدى البعض، فيعانون من العصبية وسرعة الغضب، وهو أمر فى غاية الخطورة نفسيا وعصبيا عليهم، كما يهدد صحتهم النفسية طوال أيام الصيام.

الدكتور محمد رمضان المعالج النفسى نصح بعدة نصائح يتمتع من خلالها الصائم بحالة من الهدوء الشديد، والسكينة و تساعده على تخطى فترة الصيام وساعاته بهدوء ودون إفتعال مشكلات أو عصبية زائدة، وأكد رمضان على أن قلة تناول الطعام والشراب قد تكون سببا فرعيا للشعور بالعصبية، ولكن الصائم يمكنه التحكم فى نفسه ولا يفقد السيطرة عليها.

- تخلص من التربص وافتعال المشكلات، كن هادئا ولا تلقى بالا للمشكلات

>- اصمت.. كلما شعرت بالعصبية اصمت فالصمت يساعدك على كبح جماح عصبيتك

>- تخلص من العادات السيئة، لا تدخن، ولا تسهر طوال الليل، ونل قسط كاف من النوم، واهتم بتناول طعام صحى وخفيف على المعدة

>- بعد الإفطار تناول طعاما يحسن المزاج كالشيكولاته والبرتقال والشمام والبطيخ

>- قسم وقتك بشكل سليم طوال أيام رمضان لتجنب العصبية والمشاحنات

>- لا تدخل فى نقاشات حامية ما دمت لا تتمتع بالهدوء الكاف