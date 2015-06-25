إعادة فلاح بعد خطفه من قِبل مجهولين بالمنيا

قال عزت إبراهيم، مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالمنيا، أن إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء هشام نصر، نجحت في تحرير المواطن “عيسى هنري شرموخ” 65 سنة- مزارع، والذي خطفه مجهولون أثناء توجهه إلي حقله بالطريق الدائري بمركز ديرمواس في يوم 17 من شهر يونيو الجاري.

وأوضح “ إبراهيم”، أن الجناة الذين خطفوا المزارع سبق وأجروا إتصالات هاتفية بأفراد أسرته، وطلبوا دفع مبلغ مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه، وحاولت أسرته الوصول لأي خيط للتوصل للمُتهمين دون فائدة، مُضيفًا أن التشكيلات العصابية التي تقوم بخطف المواطنين، إعتادت أن تطلب مبالغ خيالية في محاولةٍ للضغط على أسر المجني عليهم للتفاوض علي مبالغ أقل، مقابل إطلاق سراحهم، وأشار أنه تم تحرير محضرًا بالواقعه بقسم شرطة مركز ديرمواس، وتمكن رجال المباحث من إعادة المجني عليه، بعد مداهمة وكر للمتهمين، وجاري ضبطهم.