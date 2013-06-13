فيلم عن الطاقة الإيجابية لشحن المصريين قبل مظاهرات 30 يونيو

كتب : نجلاء أبوالنجا منذ 12 دقيقة

حشد الطاقة الإيجابية للمصريين قبل يوم 30 يونيو كان الشغل الشاغل للمخرجة أميرة مشهور، التى انتهت من تصوير ومونتاج فيلم «سر الحياة» لتعرضه فى الفترة من 15 وحتى 30 يونيو الجارى، متعمدة اختيار هذا التوقيت ليكون الفيلم وسيلة لتعبئة الناس وخروجهم من حالة الإحباط التى أدت إلى هبوط مستوى الطاقة الإيجابية ورفع الطاقة السلبية لأقصى درجاتها.

فكرة الفيلم كما تقول «أميرة» جاءت بحكم عملها لفترة فى مجال التنمية البشرية وفهمها لطبيعة النفس البشرية وإمكانية رفع الحالة الإيجابية للإنسان بطرق معينة، ولهذا سمته «سر الحياة» معتمدة على بعض ما ورد فى كتاب «السر» أو «the secret».

«تفاءلوا بالخير تجدوه».. مقولة تؤمن بها «أميرة»، من واقع تعمقها فى التنمية البشرية وقراءتها فى الأديان، ولهذا قدمت هذا الفيلم الذى قامت بإخراجه وإنتاجه أيضا لتدفع الناس نحو الطاقة الإيجابية والتخلص من الطاقة السلبية، وينقسم الفيلم إلى ثلاثة أجزاء: الأول درامى وأبطاله ثلاث شخصيات، شاب لا يملك أى شىء وفتاة تجاوزت الثلاثين دون زواج ورجل أعمال ناجح وثرى لكنه غير سعيد، ويتقابل الثلاثة بالصدفة فى أحد الكافيهات ويغيرون حياتهم بعد ذلك وتتحول طاقتهم إلى إيجابية، الجزء الثانى من الفيلم هو وثائقى عبارة عن مقابلات مع أشخاص ناجحين بالفعل وحققوا أحلامهم عن طريق الإصرار والتحدى، ومنهم عمر سمرة، أول مصرى يصل إلى قمة جبل إيفرست، أما الجزء الثالث فهو علمى وروحانى تتم فيه مقابلة متخصصين فى علم الطاقة مثل الدكتور إبراهيم كريم والدكتورة ماجدة سرى وهما لديهما أجهزة تقيس الطاقة السلبية وأماكن وجودها فى الجسم.