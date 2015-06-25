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رصد 75 مليون جنيه لإنهاء مشروعات الكهرباء بالمنيا

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رصد 75 مليون جنيه لإنهاء مشروعات الكهرباء بالمنيا رصد 75 مليون جنيه لإنهاء مشروعات الكهرباء بالمنيا

25 يونيو 2015 | 1:12 مساءً

أعلن المهندس محمد محمود رئيس قطاع الكهرباء بالمنيا انه تم الانتهاء من أعمال تعديل مسارات كهرباء وإنارة طرق وتغذية كهربائية ودعم و توريدات تركيبات كهربائية لـ37 مشروع باجمالى تكلفة 75 مليون و784 ألف جنيه خلال العام المالي 2014-2015.
> وأشار انه تم الانتهاء من تعديل مسار كهربائي لـ 14 قرية ضمن الخطة الموحدة على مستوى جميع مراكز المحافظة كما تم تغذية (2) مشروع ( جامعة دراية ـ مدارس النيل ) بمركز ومدينة المنيا وإنارة 4 طرق وهي ( ام خمسة ـ اسمو العروس ـ الطريق الدائري ـ العمارنة ) بمركز ومدينة ديرمواس بالإضافة الى الإنتهاء من توصيل التغذية الكهربائية لسجن المنيا العمومى بالمنيا الجديدة مع توريد وتركيب 12 كشك محول بالمنطقة الصناعية شرق النيل وتوصيل الكهرباء لـ 480 وحدة سكنية التابعة للاسكان القومى للمحافظة بمدينة المنيا الجديدة كما تم تأمين التغذية الكهربائية لمصنع البيبسى بسمالوط.
> واكد انه خلال العام المالى الحالى 2015 -2016 تم الانتهاء من تنفيذ اعمال تغذية كهربائية بتكلفة اجمالية قدرها 39 مليون و582 االف و915 جنيه لعمارات ( الاوقاف ـ ماقوسة ـ مساكن الرى-مساكن الاطباء ) بمركز ومدينة المنيا وذلك بتمويل من هيئة الاوقاف والمحافظة كما تم تغذية مصنع رويال للاسمنت الابيض بالسريرية بمركز ومدينة سمالوط.

2015-06-25

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