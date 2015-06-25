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ضبط 600 ألف ريال سعودي مع راكب قبل سفره لدبي

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ضبط 600 ألف ريال سعودي مع راكب قبل سفره لدبي ضبط 600 ألف ريال سعودي مع راكب قبل سفره لدبي

 

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي اليوم الخميس من ضبط راكب مصري حاول تهريب 600 الف ريال سعودي اثناء سفره الي دبي.
> وصرح مصدر امني بالمطار، أن اثناء انهاء اجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية الرحلة رقم 912 المتجهة الي دبي اشتبه رجال التامين في الراكب ” م ع ا ” 60 عاما ويعمل تاجر وبتفتيش حقائبه بمعرفة المقدم مصطفی عامر رئيس الورديه تبين أخفاؤه 600 الف ريال سعودي بين طيات ملاببسه فى حقيبته .

واعترف الراكب بمحاولته تهريب الأموال، أمام العميد أيمن عبدالفتاح مدير إدارة التأمين ، وامر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة.

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