انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذى للجنة الدولية لعلوم المحيطات باليونسكو

صرح السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي اليوم 25 يونيو بأنه قد تم إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذى للجنة الدولية لعلوم المحيطات – التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)- للفترة 2015-2017، في الانتخابات التى عقدت مساء أمس 24 الجاري، حيث حصلت على أعلى عدد من الأصوات بين الدول العربية (93 صوتا).

ويأتي هذا الفوز ترسيخا للمكانة التى تحظى بها مصر على الصعيد الدولي ثقافيا وحضاريا، وهو الأمر الذي يتجسد في عضوية مصر لعدد كبير من اللجان والمجالس التابعة لليونسكو؛ وأهمها عضويتنا بالمجلس التنفيذي للمنظمة، ورئاستنا له حتى نهاية العام الجاري.

وتحرص مصر على استمرار عضويتها بالمجلس التنفيذي للجنة الدولية لعلوم المحيطات دون انقطاع منذ عام 1991 نظرا لما تتناوله من موضوعات تمس الأمن القومي تتعلق بالبحار والمحيطات، وخاصة ملف الحدود البحرية.

وأشرف القطاع متعدد الأطراف بوزارة الخارجية على حملة حشد الأصوات لصالح انتخاب مصر بالتنسيق مع الوفد الدائم لدى اليونسكو لتأمين فرص فوز مصر بعضوية هذا المجلس؛ والذي شهدت انتخاباته منافسة شديدة على مستوى المجموعتين الأولى والخامسة (تنتمي إليها مصر)، على عكس باقي المجموعات التى تقدمت بقوائم نظيفة للترشح.