صور لمتهم بصحبة المعزول و أفلام كارتون بأحراز قضية التخابر

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فض الأحراز فى القضية المعروفة إعلامياً “بالتخابر مع قطر”، وإستعرضت المحكمة محتويات الهاتف المحمول المضبوط مع المتهم ” أحمد علي عبده عفيفي ” المخزنة بالهارديسك المُجمع لأحراز المتهمين، بما فيها الأجزاء المحذوفة المسترجعة من خلال هيئة الأمن القومي وهو هارديسك من أصل إثنين يشملهما الحرز رقم ” 1095 ” .

وضم المحتوى المعروض عدد كبير من الصور جمعت إحداها المتهم “خالدي حمدي عبد الوهاب ” بالمتهم الرئيسي في القضية الرئيس المعزول “محمد مرسي ” فضلاً عن عدد من الصور الشخصية و أفلام ” كارتون ” .

وإستعرضت المحكمة كذلك عدداً من الصور لكتابات تبين بفتحها إنها صفحات من القرآن الكريم، كما شمل الحرز على ملف ” PDF” لتسجيلات الرسائل الواردة للتليفون محل الفحص.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين إتهامات عديدة، من بينها إرتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، وإختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية.