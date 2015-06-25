محافظ الجيزة: تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على أراض زراعية بكرداسة

نجحت أجهزة محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ 12 قرار إزالة في 24 ساعة لحالات تعد على أراض زراعية بزمام قرية ناهيا بمركز ومدينة كرداسة.

وقال الدكتور خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة – في تصريح له – إنه “لن يسمح باستمرار التعدي على الأراضي الزراعية”، لافتاً إلى أن ذلك يعد تهديدا للأمن الغدائي من خلال انحسار الرقعة الزراعية والمسطحات الخضراء.

ونوه المحافظ باتخاذ عدة إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الحالات منها تفعيل اللجنة الثلاثية من المركز المختص وقسم الشرطة ومديرية الزراعة، مؤكداً أن الحملات المستمرة أدت إلى انخفاض حالات التعديات بالجيزة بالمقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف أن “الحملة قامت بتنفيذ 12 قرار إزالة دفعة واحدة وعن طريق معدات مركز ومدينة كرداسة وفى تواجد أمنى مكثف”، مشيراً إلي أن إجمالي المساحات المتعدى عليها بلغت أكثر من 5 أفدنة زراعية حاول المخالفين تبويرها وإقامة مبان وكتل خرسانية عليها.