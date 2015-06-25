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رفض إستئناف 2 من عناصر الإخوان بالسويس وتجديد حبسهم 15 يوم‎

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رفض إستئناف 2 من عناصر الإخوان بالسويس وتجديد حبسهم 15 يوم‎ رفض إستئناف 2 من عناصر الإخوان بالسويس وتجديد حبسهم 15 يوم‎

25 يونيو 2015 | 12:59 مساءً

أرشيفية

قررت محكمة الإستئناف بالسويس صباح اليوم الخميس،عدم قبول إستئناف 2 من عناصر تنظيم الإخوان الأرهابي على قرار حبسهم وقررت تجديد حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.
> كان المتهمين تمكنت قوات الأمن الوطني والمباحث الجنائية من ضبطهم فى شهر أبريل ومايو الماضي على خلفية مشاركتهم بأحداث العنف وتظاهرات تنظيم الأخوان الإرهابي وصدور قرار من النيابة العامة بضبطه وأحضارهم.
> يذكر أن المتهمين هم ” محمود . م ” ، ” أحمد . أ ” طالب ، ” مصطفى .أ ” ، ” حسام الدين . ك “.

2015-06-25

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