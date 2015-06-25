وزيرة القوى العاملة: صرف 35 مليون جنيه لـ 32 ألف عامل بـ 80 منشأة متعثرة

قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن إجمالى إعانات الطوارئ المنصرفة للشركات المتعثرة من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منذ مارس 2014 حتى الأن بلغت 35 مليونا و336 ألف جنيه، استفاد منها 32 ألفا و245 عاملا ، في 80 منشأة انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة.

أضافت "عشرى" فى تصريحات صحفية اليوم، أن التقريرالدورى لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عن نشاطها، ورد به أنه تم تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتم تسجيل 144 ألفا و106 عاملين عن طريق مديريات القوى العاملة والهجرة، وتم تشغيل 164 ألفا و676 عاملا غير منتظم.

وكشفت الوزيرة عن صرف 2 مليون و794 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لتلك العمالة استفاد منها 24 ألفا و239 عاملا، فيما بلغت جملة المبلغ المنصرفة للرعاية الصحية 152 ألفا و597 جنيها، استفاد منها 904 عمال.

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