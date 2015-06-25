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بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10 من قيادات الإخوان بقضية "التخابر مع قطر"

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بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10 من قيادات الإخوان بقضية "التخابر مع قطر" بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10 من قيادات الإخوان بقضية "التخابر مع قطر"
بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وتم إيداع مرسى مرتديا البدلة الحمراء وباقى المتهمين قفص الاتهام، وهلل المتهمون فور وصول مرسى إلى القاعة، ولوح لهم مرسى بيده.

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

اليوم.. الجنايات تستأنف محاكمة "مرسى" وآخرين بقضية التخابر مع قطر
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مصر 365

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