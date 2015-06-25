حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى التل الكبير بالإسماعيلية

قررت نيابة مركز التل الكبير بالإسماعيلية حبس 3 أشخاص بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة التنقيب عن الآثار وإخلاء سبيل متهم رابع بضمان مالى.

وكان اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز شرطة التل الكبير يفيد بتلقيه بلاغ من المدعو (أ.م.د) 49 سنة سائق مقيم قرية 3 وادى الملاك دائرة المركز يقول فى بلاغه إن أحد جيرانه قام بمحاولة ذبح ابنته من أجل أن يقدمها قربانا للجن لفتح مقبرة آثرية.

وأضاف المبلغ أن ابنته الطفلة التى لا يتعدى عمرها (5 سنوات) قالت لوالدها كل ماحدث وأنها شاهدت جارهم يقوم بالحفر داخل منزله وأنها هربت منه وأصابها حالة من الرعب.

وأكد المبلغ أن جاره يقوم منذ فترة بالتنقيب على الآثار فى منزله ويعاونه بعض الغرباء والمشايخ.

>على الفور انتقل إلى مكان البلاغ المقدم فهمى عبدالصمد رئيس مباحث التل الكبير ومعاونوه النقباء محمود حسن وإبراهيم ناجى وسليمان عيسى ورامى الطحاوى معاونو المباحث وتمكنوا من اقتحام منزل المشكو فى حقة ويدعى (س.ع.ع) 45 سنة سائق، وشاهد رجال الأمن داخل المنزل حفرة عميقة بعمق 6 أمتار وعرض 3 أمتار داخل منزله ووجوده يقوم بالتنقيب عن الآثار.

كما كان برفقته كل من المدعو (ع.م.ع) 21 سنة طالب بكلية أصول الدين ومقيم أبو حماد شرقية وشخصان آخران يقومان بدور المشايخ لاستخراج الآثار وهما المدعو (أ.ع.أ.ع) 50 سنة سائق والمدعو (م.م.ح) 48 سنة عامل فى محل منظفات ومقيمان الواسطى محافظة بنى سويف.

تم القبض عليهم جميعا وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6 لسنة 2015 أحوال مركز التل الكبير.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطالب بضمان مالى وحبس الثلاثة الآخرين أربعة أيام على ذمة التحقيق.