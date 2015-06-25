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6 نصائح للقضاء على رائحة الفم غير المستحبة أثناء الصيام

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6 نصائح للقضاء على رائحة الفم غير المستحبة أثناء الصيام 6 نصائح للقضاء على رائحة الفم غير المستحبة أثناء الصيام
قد يشعر الصائم بالإحراج أحيانا بسبب رائحة فمه غير المستحبة، والتى تنتج عن طول فترة الصيام، وعدم تناول الماء والطعام لفترة.. وحول ذلك أرسل قارئ يسأل عن كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة اثناء الصيام.

وحول ذلك تقدم الدكتورة ريهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام، ومنها:

1- الإكثار فى تناول الماء من بعد الإفطار وحتى السحور.
>2- تناول مشروب القرفة يساعد على قتل البكتيريا الضارة المتواجدة فى الأسنان.
>3- تناول السلطة الخضراء الغنية بالبقدونس والمضاف اليها ورق النعناع الأخضر، فهذا يساعد على قتل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، وأيضا تساعد على انتعاش الفم.
>4- تناول كوب من الشاى الأخضر بعد السحور يقتل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.
>5- يمكنك تناول ثمرة من الفواكه الغنية بفيتامين "سى" كالبرتقال أو الكيوى أو الفراولة أو تناول عصير الليمون.
>6- كما يمكنك تناول كوب من الزبادى المضاف إليه ملعقة من بذور السمسم أو بذور البقدونس، حيث يساعد على تنظيف الأسنان و قتل البكتيريا الضارة.
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مصر 365