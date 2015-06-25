6 نصائح للقضاء على رائحة الفم غير المستحبة أثناء الصيام

وحول ذلك تقدم الدكتورة ريهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام، ومنها:
1- الإكثار فى تناول الماء من بعد الإفطار وحتى السحور.
>2- تناول مشروب القرفة يساعد على قتل البكتيريا الضارة المتواجدة فى الأسنان.
>3- تناول السلطة الخضراء الغنية بالبقدونس والمضاف اليها ورق النعناع الأخضر، فهذا يساعد على قتل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، وأيضا تساعد على انتعاش الفم.
>4- تناول كوب من الشاى الأخضر بعد السحور يقتل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.
>5- يمكنك تناول ثمرة من الفواكه الغنية بفيتامين "سى" كالبرتقال أو الكيوى أو الفراولة أو تناول عصير الليمون.
>6- كما يمكنك تناول كوب من الزبادى المضاف إليه ملعقة من بذور السمسم أو بذور البقدونس، حيث يساعد على تنظيف الأسنان و قتل البكتيريا الضارة.
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