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18% زيادة فى حركة السفن و22% فى أعداد الحاويات بميناء دمياط خلال مايو

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18% زيادة فى حركة السفن و22% فى أعداد الحاويات بميناء دمياط خلال مايو 18% زيادة فى حركة السفن و22% فى أعداد الحاويات بميناء دمياط خلال مايو
كشف بيان صادر عن الإدارة العامة لمركز المعلومات بميناء دمياط عن زيادة فى حركة السفن خلال شهر مايو من هذا العام مقارنة بشهر مايو من العام الماضى.

وكان البيان الشهرى قد أشار إلى أن الميناء قد استقبل 229 سفينة خلال شهر مايو الماضى مقابل 194 سفينة فى شهر مايو 2014 بنسبة زيادة تصل إلى 18%.

كما زادت – حسب البيان – أعداد الحاويات المتداولة بالميناء لتصل إلى 71413 حاوية TEUخلال مايو من هذا العام مقابل 58428 حاوية TEU خلال مايو من العام الماضى بنسبة زيادة 22.4 %.

هذا ويشهد النصف الأول من هذا العام زيادة ملحوظة فى حركة السفن والبضائع مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى 2014.

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مصر 365