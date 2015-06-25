إصابة 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم نتيجة تناول وجبة سحور فاسدة بالشرقية

استقبلت مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، 4 من أسرة واحدة فى حالة إعياء شديدة، ويعانون من قىء وإسهال .

وقال الدكتور حسن سلامة مدير المستشفى، إن قسم الطوارئ استقبل زوجين وطفلتيهما، 14 عاما، وأخرى 5 سنوات، مقيمون بقرية الدهاشنة، يعانون من حالة إعياء نتيجة تناول عنب وسلطة فى وجبة السحور، يرجح أن تكون السبب، وتم تقديم العلاج اللازم لهم، وتبين أنهم يعانون من نزلة قولونية وأخذ عينات من القىء لإرسالها للمعامل المركزية، مشيرا إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.

>