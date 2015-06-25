أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
كثافات مرورية بمحور التسعين في التجمع الخامس لكسر ماسورة مياه (صور) -
وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟ -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إصابة 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم نتيجة تناول وجبة سحور فاسدة بالشرقية

Google+ Print
إصابة 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم نتيجة تناول وجبة سحور فاسدة بالشرقية إصابة 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم نتيجة تناول وجبة سحور فاسدة بالشرقية
استقبلت مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، 4 من أسرة واحدة فى حالة إعياء شديدة، ويعانون من قىء وإسهال .

وقال الدكتور حسن سلامة مدير المستشفى، إن قسم الطوارئ استقبل زوجين وطفلتيهما، 14 عاما، وأخرى 5 سنوات، مقيمون بقرية الدهاشنة، يعانون من حالة إعياء نتيجة تناول عنب وسلطة فى وجبة السحور، يرجح أن تكون السبب، وتم تقديم العلاج اللازم لهم، وتبين أنهم يعانون من نزلة قولونية وأخذ عينات من القىء لإرسالها للمعامل المركزية، مشيرا إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365