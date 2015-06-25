أحد مُتهمي «الماريوت»: الإتهام المنسوب لي باطل ولست انتمي لجماعة الإخوان

سمحت محكمة جنايات القاهرة إلى خالد عبد الرحمن، المُتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت” بالحديث، وقال إنه برىء من الإتهامات المُوجهة إليه من جانب النيابة العامة، مُشددًا على عدم انتمائه لـجماعة الإخوان، وإنه لا وجود لأي صلة تجمعه بباقي المُتهمين بالدعوى.

وأشار “عبد الرحمن” في حديثه إلى المستشار حسن فريد، إلى أنه ليس صحيحًا ما أسندته له النيابة بشأن تأسيسيه لمؤسسة وهمية، تهدف إلى إسقاط النظام وتغييره بالقوة، مُوضحًا في ذلك السياق، أنه قد قام في شهر يوليو 2012 بتدشين مؤسسة تهدف إلى تدريس السيرة النبوية ومقتطفات من التاريخ الأدبي الإسلامي، تحت مظلة قانونية شرعية من الأزهر الشريف، والتي أسهمت في تخفيض رسوم القاعات التي كانت تعمل من خلالها المؤسسة لتدريس الشباب والأطفال الصغار.

وأنهى “عبد الرحمن”، حديثه، قائلًا: “الإتهام المنسوب لي باطل وكل ما أسعى إليه هو خدمة ديني وليس إلحاق الأذى بوطني، وألتمس من المحكمة البراءة، مما أسند لي من إتهامات”.