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«ماسنجر» متاح على الهواتف المحمولة بدون حساب «فيس بوك»

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«ماسنجر» متاح على الهواتف المحمولة بدون حساب «فيس بوك» «ماسنجر» متاح على الهواتف المحمولة بدون حساب «فيس بوك»

تطبيق ماسنجر

قالت شركة فيس بوك: إنها أتاحت للمستخدمين الدخول إلى تطبيق الدردشة عبر الهواتف المحمولة (ماسنجر) دون أن يكون لهم حساب باستخدام رقم الهاتف في خطوة جديدة ستوسع انتشار التطبيق وتجعله منصة قائمة بذاتها.

وفي وقت سابق من هذا العام فتحت فيس بوك تطبيق ماسنجر للمطورين وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج: إنه يريد ربط المستخدمين بشكل مباشر بمتاجر التجزئة والمطاعم وغيرها من الأعمال.

ومع التعديل الأحدث سيجري تشجيع المستخدمين بواسطة خيار يقول: “ليس على فيس بوك” عندما يفتحون التطبيق. ويمكن للمستخدمين عقب ذلك الدخول إلى التطبيق بكتابة الاسم ورقم الهاتف ووضع صورة.

وأضافت خدمة الدردشة- التي تضم 600 مليون مستخدم- عددا من الخصائص الجديدة في الأشهر القليلة الماضية ومنها الألعاب والاتصال .

ويستخدم موقع فيس بوك 1.4 مليار شخص حول العالم.

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أونا

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