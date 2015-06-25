غداً .. المعهد القومي الحركي و العصبي ينظم حفل إفطار

تعلن وزارة الصحة عن تنظيم المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي “حفلاً للإفطار”، غداً الجمعة، لدعم ومساندة مرضى الجهاز الحركي والعصبي، لافتة إلى أن المعهد القومي يسعى جاهداً للتطوير وزيادة الطاقة الإستيعابية له ؛ ليصبح أكبر صرح لعلاج وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

> وأكد د. حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي يقدم خدمة علاجية متميزة “مجانية أو إقتصادية” للحالات الحادة والمزمنة من مرضى الجهاز الحركي والعصبي، مشيراً إلى أن المعهد يضم أقسام ” جراحة العظام، المخ والأعصاب، الطب الطبيعي والروماتيزم، مصنع الأجهزة التعويضية، الأطفال”، ويشتمل المعهد على (87) سرير بالقسم الداخلي له منهم “66″ سرير للعلاج المجاني و”21″ للعلاج الإقتصادي، بالإضافة إلى (3) غرف عمليات، (6) آسرة إفاقة، (13) جهاز علاج طبيعي للتمرينات و(23) جهاز علاج طبيعي يعمل بالكهرباء.

> أضاف “د. حسام عبدالغفار” أن أعداد المترددين على العيادات الخارجية بالمعهد في تخصصاته المختلفة بلغ (11 ألف و85 حالة) خلال شهر مايو الماضي، بينما تم تحويل (250) حالة منهم إلى القسم الداخلي بالمعهد، كما قام بإجراء (141) عملية جراحية، (424) أشعة تشخيصية وموجات فوق صوتية، إلى جانب توفير (263) جهاز تعويضي للمرضى، فيما قام قسم العلاج الطبيعي بالمعهد، والذي يضم (50) أخصائي وممارس علاج طبيعي بإجراء (2617) جلسة علاج فعلية بالتمرينات والكهرباء لـلمرضى.

> وتابع د. حسام أنه في الفترة من 1/1/2015 إلى 31/3/2015 بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بالمعهد (24ألفاً)، تم علاج “23ألف و400 حالة” منهم، وتم تحويل “600 حالة” للعلاج بالقسم الداخلي للمعهد، هذا فضلاً عن الخدمات التعليمية التي يقدمها المعهد من خلال إلقاء المحاضرات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية داخل وخارج وحدات المعهد.

> هذا؛ وقد تأسس المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي عام 1965، وتم إفتتاحه 1967، للعناية بمرضى الجهاز الحركي والعصبي، للحالات الحادة والمزمنة، وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيل الذهني والحركي للمرضى من خلال أقسامه المختلفة.