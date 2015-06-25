المعارضة السورية تطلق معركة "عاصفة الجنوب" بدرعا

أعلنت فصائل الجبهة الجنوبية فى المعارضة السورية المسلحة إطلاق معركة جديدة للسيطرة على المناطق التى لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية فى محافظة درعا.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الخميس، عن بيان للمتحدث باسم غرفة العمليات العسكرية المركزية للمعارضة تم بثه على شبكة الإنترنت، أن المعركة التى أطلق عليها "عاصفة الجنوب" بدأت بتنسيق كبير بين عدد من فصائل المعارضة المسلحة فى محافظة درعا.

وكان الجيش الحر حقق خلال الشهر الماضى تقدما كبيرا فى المدينة حين سيطر على اللواء 52 الذى يعد ثانى أكبر لواء مشاة فى سوريا.

ولا تزال القوات الحكومية تسيطر على مناطق عدة فى مدينة درعا تتركز فيها المقرات الأمنية الرئيسية وأبرز تلك المناطق درعا المحطة وخربة غزالة.

ومع انطلاق هذه المعركة كثفت القوات الحكومية قصفها على مناطق عدة فى المدينة، حيث قتل 3 أشخاص جراء برميل متفجر فى بلدة النعيمة.

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