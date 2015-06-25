«الداخلية»: التعامل بكل حزم مع أي محاولات للاعتداء على المؤسسات في «ذكرى 30 يونيو»

قال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء أسامة بدير، إن “كل الأمور تسير بشكل طبيعي في الحياة اليومية للمواطنين أو العمل في الهيئات والمؤسسات الحكومية، وكذلك فهناك حالة من الاستقرار الواسع في الشارع المصري ولم تشهد القاهرة أي تجمعات كبيرة أو محاولة الهجوم على أي مؤسسة أو هيئة تابعة للأجهزة الأمنية سواء كانت وزارة

وأضاف في تصريحات صحفية : “لم يرصد الجهاز الإعلامي بالوزارة أي تهديدات، ولكن في حالة وجود أي محاولة للاعتداء على أي من مؤسسات الدولة سواء كانت خدمية أو أمنية، فسيتم التعامل معها بكل حزم وشدة، وسيتم تأمين المواطنين والميادين الكبرى، ولن نسمح بأي تجمعات في ذكرى ثورة 30 يونيو (حزيران) المقبلة”.

وكانت حركتا مجهولون والمقاومة الشعبية، التابعتين لجماعة الإخوان الإرهابية قد أعلنتا في بيان مشترك استهداف المنشآت العسكرية في ذكرى ثورة 30 يونيو (حزيران)، كما أعلنا مسئوليتهما عن استهداف بعض أفراد الشرطة.