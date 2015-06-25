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الرئيس يصدر قرار جمهوري بتعيين المستشار أحمد جمال رئيساً لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا في 15 يونيو الجارى، بتعيين القاضى أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيسًا لمحكمة النقض اعتبارًا من أول يوليو القادم.

وشغل القاضى أحمد جمال الدين منصب نائب رئيس محكمة النقض، في 23 سبتمبر الماضي، وكان عضوًا باللجنة العليا للانتخابات، كما شارك في مراسم توقيع اتفاقية المنحة المقدمة من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بــ2.406 مليون دولار لصالح كل من محكمة النقض ووزارة العدل.

 

 

 

 

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