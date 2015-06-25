أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
كثافات مرورية بمحور التسعين في التجمع الخامس لكسر ماسورة مياه (صور) -
وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟ -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حماس: لن نعترف بأى "إجراء منفرد" بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية

Google+ Print
حماس: لن نعترف بأى "إجراء منفرد" بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية حماس: لن نعترف بأى "إجراء منفرد" بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية
أكد عضو المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق أن حركته لن تعترف بأى "إجراء منفرد" بشأن تشكيل الفلسطينية القادمة.

وقال أبو مرزوق، فى تصريح نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الخميس: "كثرت الأحاديث حول إعادة تشكيل الحكومة الفلسطينية، وموقف الحركة لا يعدو ما تم التوقيع عليه سابقا وأهم بنوده أن الحكومة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية بالمهمات ذاتها التى تم التوافق عليها سابقا، وليست حكومة سياسية".

وأضاف:"إن السياسة تم الاتفاق أن يعالجها الإطار القيادى المؤقت (لمنظمة التحرير) والذى يجمع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى رئاسة المجلس الوطنى الفلسطينى وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وتابع :"نحن نريد أن تجتمع كل الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة لنتحاور ونتشاور حول تشكيل الحكومة القادمة، وكذلك الملفات العالقة فى اتفاق المصالحة لاسيما انعقاد المجلس التشريعى والدعوة لانعقاد الإطار القيادى المؤقت وبقية بنود المصالحة".

وختم أبو مرزوق قائلا:"حماس لن تعترف بأى إجراء منفرد؛ وستبقى مع الإجماع الوطنى".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد قررت فى اجتماعها برام الله يوم الاثنين الماضى تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع كافة الفصائل بما فيها "حماس" للتشاور للوصول إلى حكومة وحدة وطنية خلال أسبوع بدلا من حكومة التوافق الوطنى الحالية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة