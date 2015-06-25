حماس: لن نعترف بأى "إجراء منفرد" بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية

أكد عضو المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق أن حركته لن تعترف بأى "إجراء منفرد" بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة.

وقال أبو مرزوق، فى تصريح نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الخميس: "كثرت الأحاديث حول إعادة تشكيل الحكومة الفلسطينية، وموقف الحركة لا يعدو ما تم التوقيع عليه سابقا وأهم بنوده أن الحكومة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية بالمهمات ذاتها التى تم التوافق عليها سابقا، وليست حكومة سياسية".

وأضاف:"إن السياسة تم الاتفاق أن يعالجها الإطار القيادى المؤقت (لمنظمة التحرير) والذى يجمع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى رئاسة المجلس الوطنى الفلسطينى وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وتابع :"نحن نريد أن تجتمع كل الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة لنتحاور ونتشاور حول تشكيل الحكومة القادمة، وكذلك الملفات العالقة فى اتفاق المصالحة لاسيما انعقاد المجلس التشريعى والدعوة لانعقاد الإطار القيادى المؤقت وبقية بنود المصالحة".

وختم أبو مرزوق قائلا:"حماس لن تعترف بأى إجراء منفرد؛ وستبقى مع الإجماع الوطنى".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد قررت فى اجتماعها برام الله يوم الاثنين الماضى تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع كافة الفصائل بما فيها "حماس" للتشاور للوصول إلى حكومة وحدة وطنية خلال أسبوع بدلا من حكومة التوافق الوطنى الحالية.

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