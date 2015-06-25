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تركيا تنفى دخول تنظيم داعش كوبانى السورية من أراضيها

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تركيا تنفى دخول تنظيم داعش كوبانى السورية من أراضيها تركيا تنفى دخول تنظيم داعش كوبانى السورية من أراضيها
قال مكتب حاكم إقليم شانلى اورفا التركى اليوم الخميس، إن متشددى تنظيم داعش الذين شنوا هجوما على مدينة كوبانى فى سوريا أثناء الليل لم يدخلوا البلدة من تركيا نافيا ما ذكره التلفزيون السورى الرسمى.

وقال المكتب فى بيان إن الأدلة تظهر أن المتشددين دخلوا كوبانى من بلدة جرابلس السورية إلى الغرب من كوبانى. وقال مسئولون طبيون لرويترز إن 15 شخصا قتلوا وأصيب 70 فى الهجوم.
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