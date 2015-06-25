تركيا تنفى دخول تنظيم داعش كوبانى السورية من أراضيها

قال مكتب حاكم إقليم شانلى اورفا التركى اليوم الخميس، إن متشددى تنظيم داعش الذين شنوا هجوما على مدينة كوبانى فى سوريا أثناء الليل لم يدخلوا البلدة من تركيا نافيا ما ذكره التلفزيون السورى الرسمى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال المكتب فى بيان إن الأدلة تظهر أن المتشددين دخلوا كوبانى من بلدة جرابلس السورية إلى الغرب من كوبانى. وقال مسئولون طبيون لرويترز إن 15 شخصا قتلوا وأصيب 70 فى الهجوم.
وقال المكتب فى بيان إن الأدلة تظهر أن المتشددين دخلوا كوبانى من بلدة جرابلس السورية إلى الغرب من كوبانى. وقال مسئولون طبيون لرويترز إن 15 شخصا قتلوا وأصيب 70 فى الهجوم.
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