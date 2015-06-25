تنظيم داعش: قوات النظام السورى فى الحسكة تنسحب لوسط المدينة

قال تنظيم داعش اليوم الخميس، إن قوات الحكومة السورية فى الحسكة انسحبت إلى وسط المدينة بعد ان استولى مقاتلو التنظيم على عدة أحياء فى المنطقة الجنوبية الغربية.

وقال التنظيم فى بيان "فى عملية مباغتة يسر الله لجنود الخلافة السيطرة على حى النشوة الغربية والمناطق المجاورة لها حيث نجحت عدة كتائب من جيش الخلافة فى التسلل ليلا إلى أطراف الحى لتبدأ عملية اقتحامه من قبل الانغماسيين الذين مكن الله لهم اختراق عمق الحى. "

وأضاف "بدأت عملية الاشتباك والتمشيط لمواقع النظام والمقرات الحكومية التابعة له وسط حالة من الصدمة والانهيار التى أصابت قوات النظام التى انسحبت نحو مركز المدينة والأحياء الأخرى . "

وقال التلفزيون السورى فى نبأ عاجل أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الجيش المدعومة بمقاتلى فصائل متحالفة معه ومقاتلى الدولة الاسلامية فى المنطقة.

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