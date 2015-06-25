السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بتهمة حيازة أسلحة ‎بمنطقة البساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد ، المتهم”خالد محمود أحمد الشاذلى” بالسجن المشدد 5 سنوات مع إلزامه بدفع غرامة قدرها 120 ألف جنيه، فيما عاقبت المتهم”حمدى فتحى سليم محمد” بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية إتهامهما بقضية حيازة أسلحة ومفرقعات بمنطقة البساتين.

وتعود تفاصيل الواقعة الى 9 نوفمبر 2014 ، حيث أسندت النيابة الى كل من خالد محمود أحمد الشاذلى، وحمدى فتحى سليم محمد ، اتهامات عديدة من بينها: حيازة مواد مفرقعة وألعاب نارية وأسلحة غير مرخصة والشروع فى استعمالها على نحوٍ يعرض حياة الآخرين للخطر، الى جانب عرض مبالغ مادية لتنظيم تظاهرات بمنطقة البساتين ، بهدف التحريض على النظام وتكدير السلم العام.