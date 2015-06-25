بالصور .. رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي يشهد الأمسية الشعرية بقصر ثقافة الخارجة‎

صرح صلاح حسان مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، أن الدكتورة فوزية أبوالنجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي والشاعر محمد عبد الحافظ أمين مؤتمر أدباء مصر شهدوا الأمسية الشعرية والمائدة المستديرة لأدباء وشعراء نادي الأدب بقصر ثقافة الخارجة، أن المائدة المستديرة تضمنت إستعراض أبرز إنجازات النادي مع إستعرض معوقات العمل الأدبي بقصر ثقافة الخارجة ونادي الأدب بالقصر وبحث سبل حلها .

وأضاف حسان أنه تم عرض بعض إنجازات نادي الأدب بقصر ثقافة الخارجة وأهم الإصدارات الأدبية والقصصية للنادي وأعضائه، وواضح حسان إن رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إفتتحت أمس برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية بمركز الداخلة.