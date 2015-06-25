"جاب العيد" تصدر المركز الأول وعبدالله السدحان ظُلم رغم اجتهاده

ذكر المنتج والمؤلف خالد الراجح في تصريح هاتفي لـ"سيِّدتي نت" أنه سعيد جداً بأصداء برنامج "جاب العيد"، الذي يعرض حالياً على قناة "روتانا خليجية"، إذ احتل المركز الأول ضمن برامج "روتانا"، كما احتل المركز الأول في نسبة المشاهدة في المملكة.

وأشار الراجح إلى أنه لم يكن يتوقع هذه الأصداء، وذكر أنه عمل منذ بداية التفكير بفكرة البرنامج على أن يكون ضيوف البرنامج من المشاهير السعوديين، حيث يعشق الجمهور السعودي أبناء وطنه ويشعر معهم بالوطنية، وعندما سألناه حول رأيه بما يقدم حالياً على الشاشات من أعمال سعودية وخليجية، أجاب قائلاً: "لا يمكننا التقييم من الآن، فالأيام المقبلة تحمل في طياتها مفاجآت، وما قدمه ناصر القصبي في "سيلفي" متذبذب، حيث أن الحلقات الثلاث الأولى كانت قوية جداً، ولكن بدأ مستوى الحلقات يقل تدريجياً، ولا نعلم ما سيقدمه في الأيام المقبلة في المسلسل، وما أريد لفت الانتباه إليه أن أي عمل يقدم على شاشة "mbc" مهما كان فيه من الضعف سيظل له صدى لأنها قناة الشرق الأوسط".

وحول مسلسل "منا وفينا" قال: "إن العمل جيد، والعاملين عليه من المنتج خالد المسيند وعبدالله السدحان وغيرهم من النجوم، يشكرون عليه، لكن للأسف الأعمال على التلفزيون السعودي وغيره من الشاشات تُظلم ولا تأخذ حقها؛ لأنها قنوات تحتاج للتسويق لها على السوشيل ميديا.

من جهة أخرى، ذكر الراجح أنه يجهّز لعمل سينمائي طويل بعد عيد الفطر المبارك بعنوان "سوق باب المصمك"، وهو عمل وطني يحكي عن أحداث عام 1951م حتى 2015، وسيعمل على إخراجه طاقم أجنبي حتى لا تحدث أي أخطاء فيه تسيء لتاريخ الوطن، وستكون ميزانية العمل ضخمة جداً، كما سيشارك فيه عدد من النجوم، ومن أبرزهم: ناصر وعبدالله "الثنائي الشهير"، ولكن مشاركتهما ليست بالشكل الكوميدي الذي اعتدنا عليه ولن يتم الاعلان عن تفاصيلها حالياً، إضافة إلى أنه يحضّر لمسلسل بدوي بعنوان "حد السيف"، وهو عمل سيناقش حياة فئات البدو المختلفة وبلهجات بدوية عدة.

ومن الجدير ذكره أن العملين من تأليف خالد الراجح ومن إنتاجه أيضاً.

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