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منتج مسلسل "أرض النعام" يخلّ بوعوده لرانيا يوسف إرضاءً لزينة

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منتج مسلسل "أرض النعام" يخلّ بوعوده لرانيا يوسف إرضاءً لزينة منتج مسلسل "أرض النعام" يخلّ بوعوده لرانيا يوسف إرضاءً لزينة

الخميس 25-06-2015 05:35

تقدّمت الممثلة رانيا يوسف بشكوى إلى نقابة الممثلين ضدّ عاطف كامل، منتج مسلسلها "أرض النعام"، بسبب مخالفته أحد البنود المتفق عليها بينهما، وهي وضع اسم رانيا وحدها في بداية تتر المسلسل، في وقت تفاجأت بوجود اسم زينة إلى جانب اسمها، ما أظهر أن بطولة العمل هي مناصفة بين النجمتين، على حد تعبير يوسف.

 

والجدير ذكره أن زينة كانت بديلة روبي في هذا المسلسل، بعد اعتذار الأولى بسبب حملها، ما قد يُشير إلى أنّ زينة اشترطت على المنتج أن يكون المسلسل بطولة مشتركة بينها وبين رانيا.

 

فهل قبل المنتج بعرض زينة وأخلّ باتفاقه مع رانيا لإرضائها، خصوصاً أن "سيدتي نت" تأكدت من مصدر مقرّب من المنتج أنّ الاتفاق بين رانيا وعاطف كان بالفعل كما أشارت إليه رانيا.

 

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