رياح قوية محملة بالغبار تضرب المناطق الشرقية

غطت أجواء منطقة الساحل الشرقي طقسا سيئا، حيث سادت خلال اليومين الماضيين رياحا شديدة مصحوبة بغبارا كثيفا، أدى إلى حجب الرؤية في بعض المناطق، وتساقط عددٍ من الأشجار على المركبات جوار المنازل في داخل الأحياء، بالإضافة إلى تلف خيام رمضانية، وسقوط حواجز خشبية وحديدية وسقوط أشجار وتأثر أخرى وزحف للرمال، دون أن تتسبب في أضرار بشرية تذكر.

وسط تأهب الجهات الأمنية بالمنطقة، ومطالبتها الجميع بتوخي الحيطة والحذر، والتواصل مع غرفة العمليات للإبلاغ عن أي حالة. مؤكدة بأنه لم يتم تسجيل أي بلاغات عن حوادث طارئة.

وكانت رياح قد هبت في الساعات المتأخرة من مساء أول من أمس الثلاثاء بشكل مفاجئ، متسببة في إثارة الغبار والأتربة. ونظرا لذلك تم إيقاف رحلات الصيد ومنع الإبحار لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح من قبل إدارة حرس السواحل بالمنطقة الشرقية التي أطلقت تحذيراتها لجمعيات الصيادين، ما أسفر عنه خلو دكك الأسواق المحلية من الأسماك الطازجة والمستهلكين. في الوقت الذي لم تسجل فيه أي ارتفاع في أسعارها.

ورجح عدد من باعة الأسماك أن تشهد الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك في ظل استمرار الرياح المصحوبة بالغبار أمس.

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