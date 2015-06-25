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ضبط 1186مخالفة مرورية و 13 شخصا بحوزتهم أسلحة فى حملة أمنية بالبحيرة

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قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية عن ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، كما تم ضبط 72 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1186 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية و سير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة وتم ضبط سيارة مسروقة .

جانب من الحملة المكبرة التى قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة -اليوم السابع -6 -2015
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جانب من الحملة المكبرة التى قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة

القوات أثناء الحملة -اليوم السابع -6 -2015
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القوات أثناء الحملة

مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة يعطى تعليماته للقوات -اليوم السابع -6 -2015
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مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة يعطى تعليماته للقوات


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