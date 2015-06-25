لمريض القلب: 4 عادات خاطئة تعرضك للمضاعفات أثناء الصيام

تساهم ممارسة بعض مرضى القلب لبعض العادات الغذائية غير الصحية والمرتبط تناولها بشهر الصيام فى زيادة فرص إصابتهم ببعض المخاطر الصحية.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد فاروق مدير وحدة رعاية مرضى القلب والسكر بالمعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء، إن كثير من الأشخاص وخاصة مرضى القلب يتعاملون مع فريضة الصيام بعكس ما قصدت من أجله حيث يسرفون فى العديد من العادات الضارة بعد الصيام سواء الغذائية أو الحياتية مما يقضى على فوائد الصيام.

>ويستكمل د. أحمد قائلا: "يتعرض بعض مرضى القلب ذو الحالات المستقرة إلى بعض الأضرار الصحية نتيجة ممارستهم بعض العادات والممارسات الغذائية الضارة وأهمها:>1) الإسراف فى تناول الحلويات والسكريات التى تعرض مرضى القلب للأصابة بالسمنة وزيادة الوزن وأرتفاع نسبة الكولسترول وضغط الدم ومستوى السكر بالجسم.

2)الأفراط فى تناول المقبلات المملحة والمخللات تؤدى إلى ارتفاع شديد فى ضغط الدم وكذلك تورم القدمين والارتشاح الرئوى خاصة فى مرضى فشل عضلة القلب.

3) تناول الأطعمة المقلية والتى تحتوى على نسبه عالية من الدهون مما ينتج عنه الإصابة بتصلب الشرايين والتى تؤدى بدورها الى الإصابة بالذبحة الصدرية وجلطات القلب.

4) شرب الماء أثناء أو بعد تناول الطعام مباشرة مما يؤدى للشعور بالامتلاء وعسر الهضم وصعوبة التنفس مما يؤدى إلى زيادة مجهود عضلة القلب لطول فترة ضخ الدم للجهاز الهضمى للقيام بوظيفته.