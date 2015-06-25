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ضبط 23 قضية سرقة و122 بائعا متجولا داخل القطارات

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ضبط 23 قضية سرقة و122 بائعا متجولا داخل القطارات ضبط 23 قضية سرقة و122 بائعا متجولا داخل القطارات
تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، من ضبط 23 قضية (سرقات عامة ، مخدرات، سلاح أبيض ، نشل) و12 قضية فى مجال الاتصالات، و112بائعا متجولا، و1731 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 93 حكما قضائيا.

تأتى هذه الحملات بقيادة اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

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مصر 365