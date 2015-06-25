الداخلية تضبط 123 ألف زجاجة خمور و7 ملايين قرص منشط جنسى فى رمضان

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية من ضبط (5851) قضية تموينية متنوعة فى مجال مكافحة ظاهرة المصانع غير المرخصة وضبط السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية والمنتهية الصلاحية، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات لمكافحة الظاهرة.

كما نجحت مباحث التموين فى ضبط (2811) قضية غش غذائى ضُبط خلالها (4268 طن ملح سياحات، وحلوى، وعصائر، وزيت، ومخللات، وجبنة.. و123594 مياه معدنية وغازية وخمور).. وضبط (1616) قضية غش غير غذائى ضبط خلالها (2192 بلاستيك، وزيت سيارات، ومنظفات، وبويات، ومستلزمات أخرى و1540312 عبوة أدوية، وأحبار، ومستخضرات و9259114 قطعة طفاية، وأدوات كهربائية ومدرسية وصحية و549316 لتر مياه مقطرة، وزيت سيارات، و67288340 متر أقمشة، وأسلاك، وخراطيم.

وفى مجال مكافحة ظاهرة غش السلع الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية ومصانع إنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص.. تم ضبط ( 2786 ) قضية سلع غذائية ضُبط خلالها 4180 أطنان من تلك السلع.

ونجحت الحملات أيضا فى مجال مكافحة تداول الأدوية البشرية والمخدرة والمستلزمات الطبية والمنشطات الجنسية المهربة والمنتهية الصلاحية وغير المصرح بتداولها من وزارة الصحة، فى ضبط ( 86 ) قضية أدوية بشرية بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ضُبط خلالها ( 7763299 عبوة وقرص).. وضبط ( 94 ) قضية مستلزمات طبية بدون مستندات تفيد مشروعية حيازتها مجهولة المصدر ضُبط خلالها (3996738 قطعة).. وضبط ( 30 ) قضية منشطات بدون بيانات ومجهولة المصدر ضُبط خلالها 52211 عبوة وقرص.

وتمكنت الحملات فى مجال مكافحة تداول المبيدات والتقاوى والمخصبات الزراعية من ضبط ( 124 ) قضية مبيدات زراعية ضُبط خلالها ( 17 طنا، 37035 عبوة).. وضبط ( 6 ) قضايا مخصبات زراعية ضُبط خلالها 256 طن مخصبات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.. وجارى استمرار وتكثيف الحملات التموينية لضبط كافة حالات الغش التجارى واستغلال السلع التموينية.