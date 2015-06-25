إصابة ربة منزل ونجلها فى حريق هائل بمنزل نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية

أصيبت ربة منزل ونجلها بحروق نارية من الدرجة الثانية وذلك فى حريق هائل بمنزل بقرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية وذلك نتيجة تسرب الغاز أثناء إعداد الطعام تم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم نصر القارح رئيس مباحث مركز تلا يفيد من نشوب حريق بقرية بابل التابعة لدائرة المركز على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق الذى نشب بمنزل مكون من 4 طوابق على مساحة 100 متر ملك إبراهيم صبحى جميل 45 عاما ونتج عنه إصابة كل من زوجته منال على عبد البارى 40 عاما ربة منزل ونجلها مروان بحروق نارية من الدرجة الثانية وذلك نتيجة تسرب الغاز أثناء إعداد الطعام تم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.