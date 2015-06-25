إصابة 12 شخصا فى مشاجرتين بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية

أصيب 12 شخصا بمركزى شبين الكوم وقويسنا بمحافظة المنوفية بإصابات بالغة، فى مشاجرتين بسبب خلافات على الجيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى وقويسنا المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرتين، الأولى بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بين عائلتى مليجى وهلال، بسببب خلافات على الجيرة، ونتج عنها إصابة 5 أفراد من الطرفين، والثانية بقرية منشية العرب التابعة لمركز قويسنا بين عائلتى السيد والمزين، ونتج عنها إصابة 7 أفراد من الطرفين بإصابات بالغة، وبسؤالهم اتهم كل منهم الآخر بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات على الجيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى وقويسنا المركزى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.