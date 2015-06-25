أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
كثافات مرورية بمحور التسعين في التجمع الخامس لكسر ماسورة مياه (صور) -
وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟ -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 12 شخصا فى مشاجرتين بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية

Google+ Print
إصابة 12 شخصا فى مشاجرتين بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية إصابة 12 شخصا فى مشاجرتين بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية
أصيب 12 شخصا بمركزى شبين الكوم وقويسنا بمحافظة المنوفية بإصابات بالغة، فى مشاجرتين بسبب خلافات على الجيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى وقويسنا المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرتين، الأولى بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بين عائلتى مليجى وهلال، بسببب خلافات على الجيرة، ونتج عنها إصابة 5 أفراد من الطرفين، والثانية بقرية منشية العرب التابعة لمركز قويسنا بين عائلتى السيد والمزين، ونتج عنها إصابة 7 أفراد من الطرفين بإصابات بالغة، وبسؤالهم اتهم كل منهم الآخر بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات على الجيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى وقويسنا المركزى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365