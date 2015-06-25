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شيوخ حلايب وشلاتين: السيسي وعد بتنمية المناطق الحدودية وطالبنا بحسن اختيار النواب

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شيوخ حلايب وشلاتين: السيسي وعد بتنمية المناطق الحدودية وطالبنا بحسن اختيار النواب شيوخ حلايب وشلاتين: السيسي وعد بتنمية المناطق الحدودية وطالبنا بحسن اختيار النواب

الرئيس

كشف الشيخ محمد طاهر سدو أحد مشايخ مثلث حلايب وشلاتين تفاصيل لقاؤهم بالرئيس السيسي عقب تناول افطار رمضان، مؤكدًا ان الرئيس وعدنا أننا قريبا سوف نشعر بالاستقرار والتنمية فى جميع المناطق الحدودية بمصر شمالا وجنوبا.

واضاف سدو أن الرئيس السيسي اكد أنه تصله بشكل دائم تقارير عن المناطق الحدودية وما تفتقره وما تحتاج له من تنمية، مؤكدا على أن هناك دراسات تقوم الرئاسة بها لتنمية تلك المناطق.
> وطالب الرئيس شيوخ القبائل بالمناطق الحدودية بحسن اختيار من يمثلهم فى البرلمان القادم، وان الرئيس نوه على عدم اختيار الأشخاص التى تظهر فى وقت الانتخابات ولا تطول دائرتها منها لا نفع ولا ضرر.

ومن جانبه قال الشيخ حسن هدل شيخ مشايخ حلايب جنوب : إن حوار الرئيس كان قاطعا وجازما بالنسبة لما تتطلبه المناطق الحدودية وأكد خلال لقائه بنا أنه يعلم ما نحتاجه وأن كل شىء يصل له عبر تقارير الأجهزة الأمنية المختلفة.

وأضاف هدل، أن الرئيس وعد بالتغير في شكل الحياه بالمناطق الحدودية وأن سبل التنمية ستبدأ من المناطق الحدودية مضيفا على أنه وعدهم بالتوحد لمرور بتلك المرحلة والعبور للاستقرار.

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