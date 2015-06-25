مباحث الموانئ بالسويس تضبط 725 ألف طلقة ألعاب نارية قادمة من الصين

تمكنت مباحث موانئ السويس أمس الأربعاء، من ضبط كمية كبيرة من الالعاب النارية الخاصة بمسدسات الاطفال « طلقات حبش»، قبل تهريبها بميناء السخنة، بعد أن تم استيرادها داخل إحدى الحاويات القادمة من الصين.

تلقى العميد حمدى صالح، رئيس مباحث موانئ، والعميد سيد بدران مدير إدارة شرطة الموانئ بالسويس أمس، معلومات باستعداد إحدى شركات الاستيراد والتصدير لاستيراد كمية كبيرة من الالعاب النارية الخاصة بمسدسات الاطفال، وإدخالها للبلاد بشكل مخالف للقانون واستخدامها فى أعمال خارجة عن إطار القانون.

وعلى الفور تم إخطار اللواء وائل عبد الرازق، مدير مصلحة أمن الموانئ، واللواء محمد السيد عثمان، مدير مباحث أمن الموانئ، والعميد إسلام البدرى رئيس مباحث مصلحة الموانئ، والذين وجهوا تعليماتهم لمباحث الموانئ بالسويس بسرعة التنسيق مع جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، وعبد الله سيد مدير جمارك السخنة.

وتم توسيع دائرة الاشتباه فى جميع الحاويات، وفرض طوق أمنى مكثف حول إحدى الحاويات القادمة من الصين وعمل تفتيش دقيق لها ،وتم ضبط كمية كبيرة من طلقات مسدسات الاطفال الحبش بكمية قدرها 725 الف و600 طلقة.

وتم التحفظ على المضبوطات بإحدى المناطق الأمنية بموانئ السويس وإبلاغ مصلحة أمن الموانئ بالقاهرة بنجاح الحملة وضبط المتهمين وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.