البرلمان الكويتى يقر للمرة الأولى قانونا يرعى العمالة المنزلية

أقر البرلمان الكويتى بالإجماع الأربعاء قانونا يرعى للمرة الاولى فى تاريخ البلاد شؤون مئات آلاف العاملين فى الخدمة المنزلية وغالبيتهم العظمى نساء آسيويات.

وعلى غرار بقية دول الخليج العربية فان الخادمات المنزليات فى الكويت لا يشملهن قانون العمل الذى يرعى شؤون العاملين فى القطاع الخاص وبالتالى فان شروط عملهن تحددها فقط البنود الواردة فى عقود عملهن.

ويضمن القانون الجديد لمن يعمل فى هذا القطاع، وعددهم يناهز 600 الف شخص، ان لا تزيد ساعات العمل عن 12 ساعة يوميا كما يضمن حصوله على يوم اجازة اسبوعية اضافة الى عطلة سنوية مدتها 30 يوما.

كما يجبر القانون الجديد ارباب العمل على فتح حساب مصرفى باسم العامل المنزلى وإيداع راتبه الشهرى فيه، وذلك لحل النزاعات الناجمة عن تأخر ارباب العمل فى دفع رواتب عمالهم احيانا او عدم دفعها بتاتا فى احيان اخرى.