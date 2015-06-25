أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
كثافات مرورية بمحور التسعين في التجمع الخامس لكسر ماسورة مياه (صور) -
وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟ -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البرلمان الكويتى يقر للمرة الأولى قانونا يرعى العمالة المنزلية

Google+ Print
البرلمان الكويتى يقر للمرة الأولى قانونا يرعى العمالة المنزلية البرلمان الكويتى يقر للمرة الأولى قانونا يرعى العمالة المنزلية
أقر البرلمان الكويتى بالإجماع الأربعاء قانونا يرعى للمرة الاولى فى تاريخ البلاد شؤون مئات آلاف العاملين فى الخدمة المنزلية وغالبيتهم العظمى نساء آسيويات.

وعلى غرار بقية دول الخليج العربية فان الخادمات المنزليات فى الكويت لا يشملهن قانون العمل الذى يرعى شؤون العاملين فى القطاع الخاص وبالتالى فان شروط عملهن تحددها فقط البنود الواردة فى عقود عملهن.

ويضمن القانون الجديد لمن يعمل فى هذا القطاع، وعددهم يناهز 600 الف شخص، ان لا تزيد ساعات العمل عن 12 ساعة يوميا كما يضمن حصوله على يوم اجازة اسبوعية اضافة الى عطلة سنوية مدتها 30 يوما.

كما يجبر القانون الجديد ارباب العمل على فتح حساب مصرفى باسم العامل المنزلى وإيداع راتبه الشهرى فيه، وذلك لحل النزاعات الناجمة عن تأخر ارباب العمل فى دفع رواتب عمالهم احيانا او عدم دفعها بتاتا فى احيان اخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365